Tragjedia me 78 viktima në resortin e skive në Turqi/ 11 persona dënohen me burgim të përjetshëm për zjarrin

Turqi, 31 Tetor 2025 — Njëmbëdhjetë persona janë dënuar me burgim të përjetshëm për zjarrin që shpërtheu në hotelin Grand Kartal, në resortin e skive Kartalkaya në Turqinë veriore. Si pasojë e kësaj tragjedie humbën jetën 78 persona, përfshirë 36 fëmijë.
Mediat e huaja raportojnë se të dënuarit përfshijnë pronarin dhe menaxherin e hotelit, akuzuar për shkelje të shumta të sigurisë. Gjithashtu, një nënkryetar i bashkisë së Bolu dhe kreu i departamentit të zjarrfikësve të qytetit u dënuan me burgim të përjetshëm.
Një total prej 32 të pandehurish, 20 prej të cilëve ishin në paraburgim, u ulën në bankën e të akuzuarve gjatë gjyqit. Hetimi zbuloi se alarmi i zjarrit nuk funksionoi natën e tragjedisë dhe disa instalime gazi nuk përmbushnin standardet e sigurisë.
Pronari i hotelit, Halit Ergul, gjatë gjyqit pranoi se kishte bërë inspektime të rregullta, por fajësoi kompaninë e gazit për defektin. Të mbijetuarit dhe të afërmit e viktimave dhanë dëshmitë e tyre, duke rrëfyer dhimbjen nga ngjarjet e 21 janarit, kur hoteli u shkatërrua nga zjarri që filloi në një nga restorantet.
Familje të shumta u zhdukën në zjarrin e Hotelit Grand Kartal, ku shumica e pushuesve ishin me familjet e tyre ditën e katastrofës.
