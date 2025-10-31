Merret peng dhe keqtrajtohet një person që ndodhej në ‘arrest shtëpie’ në Devoll. Policia shoqëron tre persona

Devoll, 31 tetor 2025 — Policia e Devollit ka shoqëruar tre persona në komisariat, të identifikuar si Alti Nallbati, Marsel Buci dhe Trajan Cceliku, lidhur me një ngjarje të rëndë në fshatin Vishocicë.
Sipas burimeve konfidenciale, të tre personat dyshohet se kanë marrë peng shtetasin Ilir Topçiu, i cili ndodhej më parë me masë arresti shtëpie. Burimet bëjnë me dije se viktima është keqtrajtuar në mjediset e banesës nga njëri prej autorëve.
Policia e Devollit vijon kontrollet dhe hetimet për mbledhjen e provave të nevojshme dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Autorët pritet të përballen me akuzat për rrëmbim dhe dhunë ndaj një të arrestuari.
