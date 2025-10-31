Skandal i paprecedentë në futbollin turk, pezullohen 149 gjyqtarë për lidhje me baste

Turqi, 31 tetor 2025 — Futbolli turk është tronditur nga një skandal i përmasave të jashtëzakonshme, pasi Federata Turke e Futbollit ka pezulluar 149 gjyqtarë dhe asistentë për përfshirje të dyshuar në baste sportive, duke trazuar themelet e integritetit sportiv në vend.
Federata njoftoi se 149 zyrtarë janë pezulluar me sanksione që variojnë nga 8 deri në 12 muaj, ndërsa hetimet janë ende në vijim ndaj tre të tjerëve. Skandali ka përfshirë ligat kryesore të futbollit dhe ka zbuluar një rrjet të gjerë aktivitetesh të paligjshme të bastvënies nga zyrtarë të ndeshjeve.
“Reputacioni i futbollit turk është ndërtuar mbi shenjtërinë e përpjekjes në fushë dhe integritetin e palëkundur të drejtësisë. Çdo akt që tradhton këto vlera nuk është thjesht shkelje rregullash, por shkelje besimi,” deklaroi presidenti i Federatës, İbrahim Hacıosmanoğlu.
Ai shtoi se hetimet kanë zbuluar përfshirjen e disa gjyqtarëve në aktivitete bastesh që bien ndesh me etikën sportive, duke e cilësuar situatën si “abuzim që plagos ndërgjegjen e sportit”.
Sipas presidentit të Federatës, autoritetet kanë zbuluar se 371 nga 571 gjyqtarë aktivë kanë pasur të paktën një llogari bastesh, ndërsa 152 prej tyre kanë vendosur baste në futboll — mes tyre shtatë gjyqtarë të nivelit të lartë dhe 15 asistentë elitë.
Hetimet kanë nxjerrë detaje tronditëse: 10 gjyqtarë kanë vendosur baste në mbi 10.000 ndeshje secili gjatë pesë viteve, ndërsa një prej tyre dyshohet se ka vendosur baste në 18.227 ndeshje.
Transmetuesi Habertürk raporton gjithashtu se hetimet janë zgjeruar ndaj klubeve dhe lojtarëve, ku rreth 3.700 futbollistë dyshohet të jenë përfshirë në këtë skandal të gjerë.
Skandali pritet të ketë pasoja afatgjata në sistemin arbitrar në Turqi, ndërsa autoritetet paralajmërojnë masa të tjera disiplinore dhe hetimore në ditët në vijim.
