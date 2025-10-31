Bardhi: Opozita do kërkojë pezullimin nga detyra të Belinda Ballukut

Tiranë, 30 tetor 2025 — Tensionet politike janë rritur në Kuvend, pasi opozita ka kërkuar pezullimin e menjëhershëm nga detyra të zv. kryeministres Belinda Balluku, pas zhvillimeve më të fundit në lidhje me hetimet e SPAK.
Kryetari i Grupit Parlamentar të opozitës, Gazment Bardhi, deklaroi se institucionet “nuk mund të qëndrojnë të heshtura” kur një zyrtar i lartë i qeverisë përballet me hetime për çështje tenderash dhe menaxhimi fondesh publike. Ai paralajmëroi se opozita do të ndërmarrë hapa të fortë nëse qeveria nuk reagon.
“Ky vend nuk mund të qeveriset nga njerëz që kanë dyert e SPAK-ut hapur për çështje të dyshimta. Pezullimi është minimumi për të ruajtur integritetin e institucioneve,” tha Bardhi nga foltorja e Parlamentit.
Mazhoranca ka refuzuar të marrë masa të menjëherësme, duke e cilësuar situatën si pjesë të një procesi normal hetimor dhe duke theksuar se “asnjë masë nuk merret pa prova përfundimtare”. Burime pranë shumicës parlamentare theksojnë se kjo është tentativë politike për të krijuar tension.
Zyra e znj. Balluku nuk ka bërë ende një deklaratë zyrtare. Opozita ka paralajmëruar protesta dhe veprime të tjera politike nëse nuk merret një vendim.
