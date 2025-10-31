Veliaj rikthehet në qeli pas seancës në kushtetuese. Mesazh mbështetësve: Ju dua shumë

Tiranë- Pas më shumë se shtatë orësh ka përfunduar në Gjykatën Kushtetuese seanca e jashtëzakonshme, lidhur me shqyrtimin e vlefshmërisë së shkarkimit të kryebashkiakut Erion Veliaj, me vendim të Këshillit Bashkiak, miratim qeverie dhe më tej me dekretin presidencial.
Veliaj sapo ka lënë ambientet e Gjykatës Kushtetuese dhe në shoqërimin e Policisë së Burgjeve, u nis përsëri drejt qendrës së paraburgimit në Durrës.
“Ju dua shumë”, iu tha Veliaj mbështetësve të tij jashtë Gjykatës, ndërsa ata ia kthyen “forca kryetar”.
Sakaq, kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Holta Zaçaj tha se data dhe ora për shpalljen e vendimit do të njoftohet në vijim.
