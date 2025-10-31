‘Moj hajdute, moj zagare’, si u përcoll Belinda Balluku nga protestuesit teksa la SPAK-un

“Hajdute, zagare, palaço” – protestuesit "përcjellin" me "ovacione" Belinda Ballukun teksa largohej nga SPAK
Tiranë – Pas daljes nga ambientet e Prokurorisë së Posaçme (SPAK), ku u paraqit si person nën hetim për tenderët që lidhen me tunelin e Llogarasë, Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku, është pritur jashtë nga një grup protestuesish që e kanë shoqëruar me thirrje dhe ofendime.
Në videon e siguruar nga noa.al, dëgjohen protestues që i drejtohen ministres me thirrjet “Moj hajdute, ik moj zagarë” "palaço", dhe “Turp të të vijë!”, ndërsa ajo largohet drejt automjetit të saj, e shoqëruar nga forcat e sigurisë.
Ndërsa djemtë që e shoqëronin duke e ruajtur, morën këtë mesazh prej protestuesve: "Përse e ruani këtë zagare".
Balluku nuk dha përgjigje për asnjë pyetje të bërë nga gazetarët në momentin e daljes. Ajo u mjaftua me një deklaratë korteziale ku tha vetëm se ishte thirrur nga Prokuroria e Posaçme për një çështje nën hetim, duke shtuar se “ka pranuar kërkesën e organit të drejtësisë dhe beson në një proces transparent”.
Sipas burimeve pranë SPAK-ut, hetimet ndaj saj lidhen me procedurat e tenderimit për ndërtimin e tunelit të ri të Llogarasë, një projekt strategjik me vlerë rreth 140 milionë euro, i cili ka qenë në qendër të akuzave për shkelje të barazisë në tendera dhe abuzim me detyrën.
SPAK ende nuk ka bërë publik ndonjë vendim apo masë ndaj Ballukut, ndërsa çështja thuhet se mbetet në hetim. /noa.al
