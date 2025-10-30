Shqiptari dënohet me 15 vite burg në Republikën Domenikane për trafik ndërkombëtar droge

Tiranë, 30 Tetor 2025 – Një shtetas shqiptar është dënuar me 15 vite burg nga një gjykatë në Republikën Domenikane, pasi u shpall fajtor për trafik ndërkombëtar droge. Dënimi u dha nga Gjykata e Santo Domingos, pas një procesi që zgjati mbi një vit, lidhur me tentativën për të kontrabanduar gati 40 kilogramë kokainë drejt Spanjës.
Sipas mediave vendase, prokuroria e Republikës Domenikane pranoi kërkesën e Prokurorit Publik për dënimin e shtetasit shqiptar Sejdin Kote, i cili në vitin 2024 u përpoq të trafikonte 40 pako kokainë me peshë 39.13 kilogramë nga Aeroporti Ndërkombëtar “Las Américas” në drejtim të Madridit.
Hetuesit deklaruan se natën e 16 nëntorit 2024, anëtarët e Qendrës së Përbashkët të Informacionit dhe Koordinimit të Drejtorisë Kombëtare të Kontrollit të Drogave (DNCD) kishin vërejtur imazhe të dyshimta në skanerin me rreze X të terminalit të aeroportit. Pas kontrollit fizik të bagazhit, autoritetet gjetën dhjetëra pako me substancë të dyshuar narkotike, që më vonë u konfirmua si kokainë.
Prokurori hetues César Augusto Veloz deklaroi se provat e paraqitura përfshinin analizat laboratorike, dokumentacionin e udhëtimit dhe dëshmitë e oficerëve të aeroportit, të cilat sipas tij ishin të mjaftueshme për të dëshmuar fajësinë e të pandehurit.
Dënimi me 15 vite burg është cilësuar nga autoritetet dominikane si pjesë e fushatës së tyre për të luftuar trafikun ndërkombëtar të drogës që kalon përmes Karaibeve drejt Europës.
