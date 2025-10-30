Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shqiptari dënohet me 15 vite burg në Republikën Domenikane për trafik ndërkombëtar droge
Transmetuar më 30-10-2025, 22:38

Tiranë, 30 Tetor 2025 – Një shtetas shqiptar është dënuar me 15 vite burg nga një gjykatë në Republikën Domenikane, pasi u shpall fajtor për trafik ndërkombëtar droge. Dënimi u dha nga Gjykata e Santo Domingos, pas një procesi që zgjati mbi një vit, lidhur me tentativën për të kontrabanduar gati 40 kilogramë kokainë drejt Spanjës.

Sipas mediave vendase, prokuroria e Republikës Domenikane pranoi kërkesën e Prokurorit Publik për dënimin e shtetasit shqiptar Sejdin Kote, i cili në vitin 2024 u përpoq të trafikonte 40 pako kokainë me peshë 39.13 kilogramë nga Aeroporti Ndërkombëtar “Las Américas” në drejtim të Madridit.

Hetuesit deklaruan se natën e 16 nëntorit 2024, anëtarët e Qendrës së Përbashkët të Informacionit dhe Koordinimit të Drejtorisë Kombëtare të Kontrollit të Drogave (DNCD) kishin vërejtur imazhe të dyshimta në skanerin me rreze X të terminalit të aeroportit. Pas kontrollit fizik të bagazhit, autoritetet gjetën dhjetëra pako me substancë të dyshuar narkotike, që më vonë u konfirmua si kokainë.

Prokurori hetues César Augusto Veloz deklaroi se provat e paraqitura përfshinin analizat laboratorike, dokumentacionin e udhëtimit dhe dëshmitë e oficerëve të aeroportit, të cilat sipas tij ishin të mjaftueshme për të dëshmuar fajësinë e të pandehurit.

Dënimi me 15 vite burg është cilësuar nga autoritetet dominikane si pjesë e fushatës së tyre për të luftuar trafikun ndërkombëtar të drogës që kalon përmes Karaibeve drejt Europës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...