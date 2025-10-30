3 shenjat më me fat në dashuri për muajin nëntor 2025 sipas Paolo Fox

Sipas parashikimeve të Paolo Fox, nëntori 2025 është një muaj që sjell pasion, sinqeritet dhe rifillime për shumë shenja.
Megjithatë, disa prej tyre përjetojnë një lidhje të veçantë me yjet e dashurisë, Venusin dhe Marsin, të cilat i ndihmojnë të ndriçojnë në fushën e ndjenjave.
Këto janë tre shenjat që, sipas këtij horoskopi, do të përjetojnë periudhën më të bukur në dashuri gjatë këtij muaji.
Akrepi
Nëntori është muaji i Akrepit dhe gjithçka në qiell është në favorin tënd. Venusi dhe Marsi të japin magnetizëm, forcë emocionale dhe një dëshirë të thellë për lidhje të sinqerta. Çiftet përjetojnë pasion dhe afërsi të rrallë, duke sqaruar çdo paqartësi që ka mbetur pezull. Për beqarët, takimet janë të fuqishme dhe mund të ndryshojnë rrjedhën e jetës. Ky është momenti për të hapur zemrën pa frikë dhe për të besuar sërish në dashuri. Akrepi këtë muaj mëson se dashuria nuk është kontroll, por dorëzim dhe ndershmëri e plotë.
Peshorja
Peshorja përjeton një muaj të ngrohtë dhe plot harmoni. Venusi i sjell butësi, mirëkuptim dhe qartësi emocionale. Çiftet e kalojnë nëntorin në ekuilibër të përsosur mes pasionit dhe qetësisë, me mundësi për hapa të mëdhenj si bashkëjetesa apo fejesa. Beqarët më në fund lënë pas zhgënjimet dhe hapen ndaj një dashurie të re që lind natyrshëm. Ky është muaji i shikimeve që flasin më shumë se fjalët dhe i ndjenjave që lindin pa përpjekje.
Luani
Luani ndriçon si kurrë më parë në sferën e dashurisë. Yjet e vendosin në një pozicion ku karizma dhe sinqeriteti kombinohen në mënyrë të përkryer. Çiftet rifitojnë afërsinë dhe nxehtësinë në marrëdhënie, ndërsa beqarët janë plot energji dhe tërheqje. Një person që ju ka vëzhguar prej kohësh mund t’ju afrohet me ndjenja të vërteta. Nëntori i kërkon Luanit të zbresë nga froni i krenarisë dhe të tregojë zemrën – atëherë dashuria do t’i përgjigjet me të njëjtën forcë.
Këshilla e muajit:
Dashuria në nëntor shpërblen guximin dhe sinqeritetin. Kush guxon të hapet, të tregojë ndjeshmëri dhe të falë, do të zbulojë një ndjenjë që ushqehet çdo ditë me besim e mirëkuptim. /noa.al
