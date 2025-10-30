Horoskopi i dashurisë i Paolo Fox për nëntor 2025 – Renditja e 12 shenjave nga më me fat tek më e vështira në dashuri

Muaji nëntor 2025, sipas Paolo Fox, është një periudhë e thellë ndjenjash ku Venusi, Marsi dhe Hëna sjellin ndryshime, afrime dhe sqarime në jetën sentimentale.
Disa shenja do të përjetojnë pasion dhe stabilitet të rrallë, ndërsa të tjerat do të duhet të përballen me dilema, reflektime apo keqkuptime.
Më poshtë gjeni renditjen e plotë të 12 shenjave për dashurinë gjatë këtij muaji, nga më të favorizuarat deri tek ato që do ta kenë më të ndërlikuar.
1. Akrepi
Yjet ndriçojnë fort mbi ju. Venusi dhe Marsi ju japin magnetizëm dhe guxim për të dashuruar me sinqeritet. Çiftet jetojnë pasion dhe afërsi të thellë, ndërsa beqarët kanë takime që mund të kthehen në lidhje të rëndësishme. Dashuria për ju është intensive dhe e plotë – dhe këtë muaj shpërthen me forcë.
2. Peshorja
Nëntori ju sjell harmoni dhe ekuilibër të rrallë. Çiftet përjetojnë qetësi dhe emocione të pastra, ndërsa beqarët më në fund lënë pas zhgënjimet e vjetra. Një takim i papritur mund të kthehet në fillim të ri. Ky është muaji i dashurisë elegante dhe të sinqertë.
3. Luani
Dashuria për ju ndizet si zjarr. Energjia dhe vetëbesimi ju bëjnë të parezistueshëm. Çiftet rifitojnë afërsinë dhe pasionin, ndërsa beqarët mund të tërheqin dikë që i vlerëson për autenticitetin e tyre. Nëntori kërkon më shumë butësi, më pak krenari – dhe shpërblen ata që duan me zemër.
4. Peshqit
Një muaj i ëmbël dhe i thellë. Çiftet rigjejnë ndjeshmërinë dhe intimitetin e munguar, ndërsa beqarët hapen ndaj dashurisë së re. Një lidhje e re mund të lindë nga një miqësi. Për ju, ky është një muaj që shëron zemrën dhe sjell ndjenja të vërteta.
5. Shigjetari
Nëntori ju frymëzon për aventura të përbashkëta dhe dashuri që zgjeron horizontet. Çiftet planifikojnë udhëtime ose projekte të reja, ndërsa beqarët mund të dashurohen me dikë jashtë zakonit. Një dashuri që vjen nga larg mund të ndezë zemrën.
6. Dashi
Muaj pasioni dhe veprimi. Çiftet rifitojnë dialogun pas tensioneve, ndërsa beqarët përjetojnë takime që zgjojnë emocionet. Kujdes me impulsin dhe dëshirën për të pasur gjithmonë të drejtë. Dashuria kërkon edhe durim, jo vetëm zjarr.
7. Bricjapi
Një muaj i qetë, por me domethënie. Çiftet stabilizohen dhe mësojnë të ndajnë emocionet, ndërsa beqarët mund të njihen me dikë përmes punës. Lidhjet që lindin tani mund të jenë të qëndrueshme, por duan kohë për t’u zhvilluar.
8. Gaforrja
Yjet ju japin ndjeshmëri dhe reflektim. Çiftet e forcojnë marrëdhënien, por disa kujtime nga e kaluara mund të krijojnë pasiguri. Beqarët ndihen të ndjeshëm, por gati për një fillim të ri. Nëntori kërkon sinqeritet dhe hapje emocionale.
9. Demi
Një muaj reflektues dhe emocionalisht i ndërlikuar. Çiftet përpiqen të rikthejnë ekuilibrin, por mungesa e komunikimit mund të sjellë ftohtësi. Beqarët hezitojnë të besojnë sërish. Dashuria kërkon më shumë guxim për të falur dhe për të besuar.
10. Virgjëresha
Yjet ju ftojnë të lini mënjanë kontrollin dhe kritikën. Çiftet mund të përballen me mosmarrëveshje të vogla për shkak të detajeve, ndërsa beqarët ndihen të pasigurt. Vetëm ata që zbusin analizën e tepërt do ta shijojnë dashurinë pa frikë.
11. Binjakët
Mërkuri nxit komunikim, por edhe tension. Çiftet rrezikojnë të grindjen për çështje të vogla, ndërsa beqarët mund të përfshihen në lidhje sipërfaqësore. Emocionet janë të forta, por të paqëndrueshme. Kujdes me fjalët që mund të lëndojnë.
12. Ujori
Muaji më i paqëndrueshëm në ndjenja. Çiftet mund të ndihen të largët emocionalisht, ndërsa beqarët kërkojnë liri dhe pavarësi, por ndjejnë boshllëk brenda. Nëntori nuk është për vendime të mëdha – është kohë për reflektim dhe qartësi shpirtërore.
Këshilla e Paolo Fox për nëntorin 2025:
Dashuria është një udhëtim, jo një garë. Disa shenja do të ecin me zemrën plot, të tjera do të mësojnë të falin e të presin. Por çdo hap që bëni me sinqeritet ju çon më afër ndjenjave të vërteta që yjet ju kanë premtuar. /noa.al
