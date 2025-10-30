Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Motori u përplas me një mjet, identifikohet personi që humbi jetën në Korçë–Bilisht
Transmetuar më 30-10-2025, 18:46

Korçë, 30 tetor 2025

Një aksident fatal është shënuar pasditen e sotme në aksin rrugor “Korçë–Bilisht”, në fshatin Dishnicë, ku një motoçikletë është përplasur me një automjet, duke shkaktuar vdekjen e një të moshuari.

Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 17:30, motomjeti që drejtohej nga shtetasi Lefter Liçenji, 66 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin S. M. Për pasojë, drejtuesi i motoçikletës ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes.

Drejtuesi i makinës është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të plota të aksidentit.

Korçë/Informacion paraprak

Rreth orës 17:30, në aksin rrugor “Korçë–Bilisht”, në fshatin Dishnicë, motomjeti me drejtues shtetasin L. L., 66 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin S. M.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë drejtuesi i motomjetit, shtetasi L. L.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat, për veprime të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.

