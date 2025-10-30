Arrestimi i Ilir Metës, avokati i popullit në Kuvend: Mënyra e ndalimit ishte në kundërshtim me ligjin

30 Tetor, 20250
Tiranë, 30 tetor 2025 – Avokati i Popullit Erinda Ballanca ka deklaruar në Kuvend se procedura e ndalimit të ish-presidentit Ilir Meta ka pasur shkelje nga ana e policisë. Sipas saj, mënyra e ekzekutimit të arrestimit nuk ka respektuar dinjitetin e personit të ndaluar, duke cënuar standardet ligjore të trajtimit të qytetarëve.
“Ne kemi konstatuar disa parregullsi në rastin e ndalimit të z. Meta. Procedura është kryer në kundërshtim me ligjin dhe dinjiteti i tij nuk është ruajtur. E njëjta do të vlente për çdo qytetar nëse do të ndalohej në atë mënyrë,” u shpreh Ballanca, duke shtuar se nuk ka pasur justifikim për përdorimin e forcave speciale.
Autoritetet nuk kanë reaguar ende lidhur me deklaratat e Avokatit të Popullit, ndërsa pritet të jepen shpjegime mbi procedurat e ndjekura gjatë arrestimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd