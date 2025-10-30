Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Arrestimi i Ilir Metës, avokati i popullit në Kuvend: Mënyra e ndalimit ishte në kundërshtim me ligjin
Transmetuar më 30-10-2025, 18:20

30 Tetor, 20250

Tiranë, 30 tetor 2025 – Avokati i Popullit Erinda Ballanca ka deklaruar në Kuvend se procedura e ndalimit të ish-presidentit Ilir Meta ka pasur shkelje nga ana e policisë. Sipas saj, mënyra e ekzekutimit të arrestimit nuk ka respektuar dinjitetin e personit të ndaluar, duke cënuar standardet ligjore të trajtimit të qytetarëve.

“Ne kemi konstatuar disa parregullsi në rastin e ndalimit të z. Meta. Procedura është kryer në kundërshtim me ligjin dhe dinjiteti i tij nuk është ruajtur. E njëjta do të vlente për çdo qytetar nëse do të ndalohej në atë mënyrë,” u shpreh Ballanca, duke shtuar se nuk ka pasur justifikim për përdorimin e forcave speciale.

Autoritetet nuk kanë reaguar ende lidhur me deklaratat e Avokatit të Popullit, ndërsa pritet të jepen shpjegime mbi procedurat e ndjekura gjatë arrestimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...