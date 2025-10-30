Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident fatal në aksin Korçë–Kapshticë, humb jetën një person
30-10-2025, 17:51

Korçë, 30 tetor 2025 – Një aksident i rëndë me pasojë vdekje ka ndodhur pasditen e sotme në aksin rrugor Korçë–Kapshticë. Sipas të dhënave paraprake, një automjet ka humbur kontrollin teksa lëvizte në segment, duke shkaktuar vdekjen e një personi.

Grupet e Policisë Rrugore dhe autoambulanca kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje, ndërsa viktima është konfirmuar i pajetë nga ekipi mjekësor. Ende nuk dihen rrethanat e sakta të aksidentit dhe identiteti i viktimës.

Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve, ndërsa paraprakisht dyshohet se humbja e kontrollit mund të jetë shkaktuar nga shpejtësia e lartë ose kushtet e rrugës.

