Aksident fatal në aksin Korçë–Kapshticë, humb jetën një person

Korçë, 30 tetor 2025 – Një aksident i rëndë me pasojë vdekje ka ndodhur pasditen e sotme në aksin rrugor Korçë–Kapshticë. Sipas të dhënave paraprake, një automjet ka humbur kontrollin teksa lëvizte në segment, duke shkaktuar vdekjen e një personi.
Grupet e Policisë Rrugore dhe autoambulanca kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje, ndërsa viktima është konfirmuar i pajetë nga ekipi mjekësor. Ende nuk dihen rrethanat e sakta të aksidentit dhe identiteti i viktimës.
Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve, ndërsa paraprakisht dyshohet se humbja e kontrollit mund të jetë shkaktuar nga shpejtësia e lartë ose kushtet e rrugës.
