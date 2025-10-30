Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
’21 Janari’ është arsyeja pse Lulzim Basha shkoi në SPAK
Transmetuar më 30-10-2025, 17:00

Lulzim Basha, ish-kryetar i Partisë Demokratike dhe aktualisht në krye të Partisë Demokratët Euroatlantikë, është paraqitur sot pasdite në ambientet e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

Burime të sigurta për noa.al bëjnë me dije se Basha është thirrur nga prokurori Alfred Shehu për të dhënë deklarime lidhur me hetimet e vazhdueshme mbi ngjarjet e 21 janarit 2011 – protestën e përgjakshme para Kryeministrisë ku humbën jetën katër qytetarë.

Kjo është hera e parë që Basha paraqitet në SPAK që prej nisjes së hetimeve të thelluara për këtë çështje. Sipas burimeve, ai është thirrur jo në cilësinë e të dyshuarit, por si person që ka dijeni për rrethanat e asaj dite dhe vendimet e marra në kuadër të funksionit të tij shtetëror në atë periudhë.

Në momentin e ngjarjes tragjike të 21 janarit 2011, Lulzim Basha mbante detyrën e ministrit të Brendshëm në qeverinë e asaj kohe. Hetimet aktuale të SPAK synojnë të zbardhin me detaje zinxhirin e urdhrave, veprimet dhe përgjegjësitë institucionale që çuan në përdorimin e armëve të zjarrit ndaj protestuesve.

Paraqitja e sotme e Bashës në SPAK shihet si një zhvillim i ri dhe i rëndësishëm në kuadër të procesit të hetimeve, të cilat po vijojnë prej disa muajsh me thirrjen e zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të lartë të shtetit të asaj kohe.

Deri në orët e pasdites, as zyra e Lulzim Bashës dhe as vetë SPAK nuk kanë dhënë një njoftim zyrtar për përmbajtjen e dëshmisë apo pyetjet e bëra ndaj tij.

Ngjarja e 21 janarit 2011 mbetet një nga plagët më të rënda të tranzicionit shqiptar, ku katër protestues u vranë gjatë përplasjes mes forcave të rendit dhe qytetarëve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, para godinës së Kryeministrisë.

Hetimet për këtë ngjarje, të cilat për vite me radhë kanë mbetur të pezulluara, janë rindezur nga SPAK, duke përfshirë në proces të gjithë personat që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të së vërtetës mbi atë ditë tragjike. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

