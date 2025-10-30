E fundit/ Lulzim Basha paraqitet në SPAK!

Tiranë- Ish-kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha është paraqitur ditën e sotme në Prokurorinë e Posaçme.
Ndonëse mbetet e paqartë se për çfarë është thirrur Basha në SPAK, prania e tij mund të lidhet me disa hetime për të cilat emri i ish-kryetarit të PD-së është përfolur më parë.
Më herët është raportuar se Basha do të thirrej për të dëshmuar për çështjen e 21 Janarit, kur mbetën të vrarë katër protestues gjatë kohës që ai ishte ministër i Brendshëm, por edhe në lidhje me dosjen e njohur si “Toyota Yaris”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd