Operacioni ‘The pursuit’ në Tiranë, arrestohet 30-vjeçari i dyshuar për djegie automjetesh dhe vjedhje

Tiranë – Policia ka arrestuar 30-vjeçarin Marius Xhepa, pas finalizimit të operacionit policor të koduar “The pursuit”, zhvilluar nga Komisariati i Policisë Nr. 6.
Sipas njoftimit zyrtar, nga hetimet e kryera rezulton se Marius Xhepa ka djegur dy automjete në pronësi të xhaxhait të tij, Gëzim Xhepa, më datë 17 mars 2025, në rrugën “Hamdi Cenoymeri”, në zonën e Kombinatit.
Gjithashtu, 30-vjeçari dyshohet se ka kryer disa vjedhje gjatë muajve të fundit në kryeqytet, duke marrë shuma parash dhe sende me vlerë në tre banesa dhe një automjet në zona të ndryshme të Tiranës.
Marius Xhepa rezulton me precedent penal për vjedhje. Hetimet e Policisë po vijojnë për zbardhjen dhe dokumentimin e ngjarjeve të tjera kriminale që mund të ketë kryer ai.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme. /noa.al
