Nga punësimi i djalit, puna në klinikë e deri te dekretimi i Diellës: Nesër në “Ligjet” diskutohet kërkesa e PD për shkarkimin e Presidentit Begaj

Nesër, komisioni parlamentar i “Ligjeve” do të shqyrtojë kërkesën e Partisë Demokratike për shkarkimin e Presidentit të Republikës, Bajram Begaj, duke hapur një tjetër kapitull në tensionet politike mes mazhorancës dhe opozitës.
Sipas PD-së, Presidenti Begaj ka kryer shtatë shkelje të Kushtetutës, që përfshijnë mes të tjerash:
Dekretimin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, të cilin demokratët e konsiderojnë antikushtetues;
Dekretimin e ministres virtuale “Diella”;
Mospengimin e trupës diplomatike nga përfshirja në fushatën zgjedhore të vitit 2025;
Ndërhyrjen e kabinetit presidencial në procesin e administrimit të zgjedhjeve;
Punësimin e djalit të tij në një kompani private sigurimesh, e cila ka përfituar tendera nga Presidenca;
Punësimin e vetë Presidentit në një klinikë private, gjë që sipas PD-së ngre shqetësime mbi konfliktin e mundshëm të interesit.
Kërkesa e Partisë Demokratike do të shqyrtohet në detaje nga anëtarët e komisionit, të cilët do të vendosin mbi hapjen e procedurës formale për shkarkimin e kreut të shtetit.
Ky zhvillim pasqyron akumulimin e tensioneve politike midis mazhorancës dhe opozitës, veçanërisht pas ngjarjeve të fundit që lidhen me procesin zgjedhor dhe administrimin e institucioneve publike.
