Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
FOTOLAJM/ Kush janë socialistët që votuan pro shkarkimit të Niko Peleshit?
Transmetuar më 30-10-2025, 13:12

TIRANË – Kuvendi rrëzoi sot me 79 vota kundër kërkesën e opozitës për shkarkimin e Niko Peleshit nga posti i kryetarit të Parlamentit. Megjithatë, ajo që ra në sy ishte se tre vota pro shkarkimit kanë ardhur nga kampi i mazhorancës socialiste.

Në total, u regjistruan 10 vota pro, ndërsa pjesa më e madhe e deputetëve të opozitës nuk morën pjesë në votim, duke protestuar për mënyrën se si u zhvillua procedura dhe për futjen e papritur të mocionit në rendin e ditës.

Sipas tabelës elektronike, nga opozita votuan Bujar Leskaj, Tritan Shehu, Luan Baçi, Ina Zhupa, Elda Hoti, Jorida Tabaku dhe Redi Muçi nga Lëvizja “Bashkë”. Pjesa tjetër e votave pro vjen, me shumë gjasa, nga mazhoranca socialiste, në një votim të fshehtë që, si në disa raste të mëparshme, ka prodhuar surpriza brenda kampit qeverisës.

Në seancë morën pjesë edhe disa ministra të kabinetit qeveritar, mes tyre Mirela Kumbaro, Piro Vengu, Albana Koçiu, Belinda Balluku, Petrit Malaj, Delina Ibrahimaj, Evin Demo dhe Blendi Gonxhe.

Votimi për shkarkimin e Peleshit u zhvillua mes tensioneve në sallë, me opozitën që e cilësoi procesin “të manipuluar”, ndërsa socialistët e konsideruan nismën si “taktikë politike pa bazë kushtetuese”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...