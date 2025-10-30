FOTOLAJM/ Kush janë socialistët që votuan pro shkarkimit të Niko Peleshit?

TIRANË – Kuvendi rrëzoi sot me 79 vota kundër kërkesën e opozitës për shkarkimin e Niko Peleshit nga posti i kryetarit të Parlamentit. Megjithatë, ajo që ra në sy ishte se tre vota pro shkarkimit kanë ardhur nga kampi i mazhorancës socialiste.
Në total, u regjistruan 10 vota pro, ndërsa pjesa më e madhe e deputetëve të opozitës nuk morën pjesë në votim, duke protestuar për mënyrën se si u zhvillua procedura dhe për futjen e papritur të mocionit në rendin e ditës.
Sipas tabelës elektronike, nga opozita votuan Bujar Leskaj, Tritan Shehu, Luan Baçi, Ina Zhupa, Elda Hoti, Jorida Tabaku dhe Redi Muçi nga Lëvizja “Bashkë”. Pjesa tjetër e votave pro vjen, me shumë gjasa, nga mazhoranca socialiste, në një votim të fshehtë që, si në disa raste të mëparshme, ka prodhuar surpriza brenda kampit qeverisës.
Në seancë morën pjesë edhe disa ministra të kabinetit qeveritar, mes tyre Mirela Kumbaro, Piro Vengu, Albana Koçiu, Belinda Balluku, Petrit Malaj, Delina Ibrahimaj, Evin Demo dhe Blendi Gonxhe.
Votimi për shkarkimin e Peleshit u zhvillua mes tensioneve në sallë, me opozitën që e cilësoi procesin “të manipuluar”, ndërsa socialistët e konsideruan nismën si “taktikë politike pa bazë kushtetuese”.
