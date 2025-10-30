I riu që vrau babain për të mbrojtur nënën, shpallet përfundimisht i pafajshëm pas 5 vitesh

TORINO – Pas pesë vitesh proces gjyqësor, Gjykata e Kasacionit në Torino ka shpallur të pafajshëm Alex Cotoia, i riu që në vitin 2020 vrau të atin për të mbrojtur nënën e tij gjatë një konflikti të dhunshëm familjar.
Ngjarja ndodhi më 30 prill 2020, në apartamentin familjar në Collegno, provinca e Torinos, ku Cotoia goditi me thikë babanë e tij, Giuseppe Pompa, gjatë një shpërthimi dhune në familje. Fillimisht, ai ishte dënuar me 6 vite e 2 muaj burg, por Gjykata e Lartë e rrëzoi vendimin, duke e cilësuar veprimin si vetëmbrojtje të ligjshme.
Në vendimin përfundimtar thuhet se Cotoia nuk veproi “nga urrejtja apo zemërimi”, por ndërhyri për të mbrojtur veten dhe nënën, në një situatë ku jeta e tyre ishte realisht në rrezik.
Hetimet kishin zbuluar se klima në familje ishte prej kohësh e tensionuar, për shkak të sjelljeve të dhunshme dhe kontrolluese të babait, i përshkruar si “i dominuar nga xhelozia dhe dëshira për kontroll absolut”.
Gjykata theksoi se edhe pse i riu mund të kishte vepruar me bindjen e gabuar se i ati do të armatosej me thikë, ai kishte arsye të mjaftueshme për të besuar se ndodhej në rrezik për jetën, çka justifikon plotësisht veprimin e tij.
Me këtë vendim, Alex Cotoia shpallet përfundimisht i pafajshëm, duke marrë njëherësh edhe faljen morale të nënës, të cilën kishte mbrojtur në atë natë tragjike.
