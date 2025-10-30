Berisha: Nuk kam thënë që do ulem me Ramën, por mbështes idenë e krijimit të një senati

TIRANË – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka mohuar çdo mundësi për të zhvilluar një takim me kryeministrin Edi Rama, duke e cilësuar këtë si një keqinterpretim të deklaratave të tij.
Në një prononcim për mediat, Berisha sqaroi se mbështet idenë e krijimit të një senati, një propozim i hershëm i të ndjerit Sabri Godo, i cili, sipas tij, do të reduktonte numrin e deputetëve dhe do të ulëte koston fiskale për qytetarët.
“Absolutisht jo, nuk e kam thënë atë. Ka një komision parlamentar dhe ai nuk parashikon asnjë ulje me Edi Ramën. Ai komision ka për detyrë të diskutojë çështje që lidhen me reformën zgjedhore, përfshirë edhe idenë e senatit. Po u pranua senati, vetvetiu numri i deputetëve do të reduktohet, dhe unë jam për këtë variant,” – deklaroi Berisha.
Sipas tij, çdo diskutim për ndryshime në sistemin politik duhet të zhvillohet brenda komisionit parlamentar për reformën zgjedhore, ku përfaqësuesit e të dy partive mund të shqyrtojnë idenë e senatit, por jo në ndonjë takim privat me kryeministrin.
Berisha theksoi se krijimi i një senati do të ndihmonte në forcimin e balancave institucionale dhe në shmangien e zgjerimit të panevojshëm të administratës politike.
