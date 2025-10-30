Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Operacioni në Lezhë: 9 masa sigurie për ndërtim të paligjshëm te “Rana e Hedhun” — mes të ndaluarve ish-zyrtarë e punonjës policie
Transmetuar më 30-10-2025, 10:58

LEZHË – Policia e Lezhës, në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Shkodër-Lezhë, ka ekzekutuar nëntë masa sigurie të lëshuara nga Gjykata e Lezhës në kuadër të hetimeve për një rast të ndërtimit të paligjshëm në zonën e “Ranës së Hedhun”.

Personat e përfshirë dyshohet se kanë lejuar ndërtim të paligjshëm përmes falsifikimit të dokumenteve dhe shpërdorimit të detyrës. Mes tyre ka punonjës policie, ish-drejtues të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (AshK) dhe ish-funksionarë të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit (IKMT).

Masa sigurie janë ekzekutuar ndaj shtetasve:

Pjetër Tuçi, 67 vjeç, banues në Shënkoll – “Arrest në burg”, për ndërtim të paligjshëm dhe falsifikim dokumentesh;

Gentian Malotaj, 34 vjeç, ish-drejtor i AshK Lezhë – “Arrest në shtëpi”, për shpërdorim detyre;

Artur Shabaku dhe Artmir Maxhuni, ish-përgjegjës për legalizimet në AshK Lezhë – “Arrest në shtëpi”, për shpërdorim detyre;

Luiza Bala dhe Hekuran Xhina, të akuzuar për falsifikim dokumentesh – “Arrest në shtëpi”;

Kol Malaj dhe Flor Gjini, ish-drejtues të IKMT – “Ndalim për të dalë jashtë shtetit”;

Martin Ndoka, ndihmësspecialist policie në Lezhë – “Ndalim për të dalë jashtë shtetit” dhe “pezullim nga detyra”, për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi.

Materialet procedurale janë referuar në Prokurorinë e Lezhës për veprime të mëtejshme.

