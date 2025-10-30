E denoncoi ish-bashkëshortja: çfarë zbuloi hetimi për dhunën ndaj djalit të mitur në Fier

Fier – Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim shtetasin B.Sh., i akuzuar për kryerjen e veprave penale “Keqtrajtimi i të miturit” dhe “Dhuna në familje”.
Hetimi nisi pas kallëzimit të bërë më 12 qershor 2025 nga ish-bashkëshortja e tij, E.M., e cila denoncoi dhunën e vazhdueshme që ai kishte ushtruar ndaj saj dhe djalit të tyre të mitur, N.Sh..
Sipas dëshmisë së saj, gjatë martesës, B.Sh. kishte ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike, e cila ishte përshkallëzuar muajt e fundit, duke e detyruar atë të largohej nga banesa me fëmijën.
Nga hetimet rezultoi se në datën 12 qershor 2025, B.Sh. kishte marrë djalin në banesën e tij dhe më pas kishte telefonuar ish-bashkëshorten, duke e kërcënuar se nuk do ta shihte më fëmijën dhe madje i kishte treguar përmes videos momentet kur e godiste të miturin me pëllëmbë.
Pas këtyre veprimeve, ai u arrestua dhe ndaj tij u caktua masa e sigurimit “arrest në burg”, ndërsa për fëmijën e mitur u lëshua urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje.
Në përfundim të hetimeve, Prokuroria konfirmoi se provat e mbledhura vërtetojnë konsumimin e elementëve të veprave penale të parashikuara në nenet 130/a/4 dhe 124/b/1 të Kodit Penal. /noa.al
