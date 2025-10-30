Sulmuesi i xhamisë në Norvegji dënohet me 21 vjet burg

Një burrë që vrau motrën e tij nga njerka dhe sulmoi një xhami në Norvegji gjashtë vjet më parë është dënuar me 21 vjet burg në një rigjykim.
Gjykata e Qarkut të Oslos vendosi të mërkurën se ai është me mendje të shëndoshë dhe, sipas agjencisë së lajmeve NTB, arriti gjithashtu në përfundimin se një dënim me burg ishte i mjaftueshëm për të mbrojtur shoqërinë.
Në gjyqin fillestar në vitin 2020, burri u dënua me 21 vjet në paraburgim të sigurt për vrasje dhe terrorizëm, me një afat minimal prej 14 vjetësh.
Dallimi midis këtij dhe dënimit të dhënë tani është se në Norvegji, paraburgimi parandalues potencialisht do të thotë që koha e autorit të krimit pas hekurave mund të zgjatet në mënyrë të përsëritur nëse ai vazhdon të klasifikohet si i rrezikshëm – dhe për këtë arsye ai mund të mos lirohet kurrë.
Një shembull i kësaj është terroristi norvegjez i krahut të djathtë Anders Behring Breivik, i cili vrau 77 persona në sulme në Oslo dhe në ishullin Utøya në vitin 2011 dhe u dënua gjithashtu me 21 vjet në paraburgim parandalues. Në rastin e tij, është e paqartë nëse ai do të lirohet ndonjëherë.
I armatosur me disa armë zjarri, burri i dënuar tani sulmoi përsëri një xhami në Bærum, rreth 20 kilometra në perëndim të Oslos, në gusht 2019.
Autori i krimit, i cili ishte vetëm 21 vjeç në atë kohë dhe i frymëzuar nga një sulm terrorist vdekjeprurës në Zelandën e Re, u mposht nga besimtarët dhe më pas u arrestua pa u plagosur rëndë askush në xhami.
Megjithatë, policia më vonë gjeti trupin e motrës së tij 17-vjeçare nga njerka në shtëpinë e prindërve të tij, të cilën e kishte vrarë me katër të shtëna nga një pushkë gjuetie.
Gjyqi i sulmuesit të xhamisë rifilloi në vitin 2024 pasi një mendim i ri eksperti ngriti dyshime për shëndetin e tij mendor në kohën e krimit.
Avokati i tij mbrojtës argumentoi se ai kishte qenë i çmendur dhe psikopat në atë kohë dhe tani ishte distancuar nga veprimet e tij të mëparshme dhe pikëpamjet ekstremiste të krahut të djathtë.
