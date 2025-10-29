Atentati ndaj gazetarit Ranucci/ Ish-prokurori: E di emrin e urdhëruesit dhe autorët e bombës

29 Tetor 2025 ITALI – Një ish-prokuror shqiptar pretendon se njeh emrat e urdhëruesit dhe të dy personave që vendosën bombën nën makinën e gazetarit Sigfrido Ranucci, drejtues i emisionit investigativ Report në Rai3. Ngjarja ndodhi më 16 tetor në lagjen Campo Ascolano të Pomezias, ku mjeti shpërtheu pak minuta pasi pranë tij kaloi vajza e Ranuccit.
Sipas një letre anonime, një klan shqiptar është përfshirë në atentat, duke përmendur emrin e biznesmenit Artur Shehu, i dyshuar si drejtues i një klani kriminal të përfshirë në trafikun e drogës, me rrënjë në Toskanë, veçanërisht në Prato. Dy personat që vendosën bombën janë pjesë e rrethit të tij, sipas sinjalizimit.
Hetimet vazhdojnë nga Prokuroria Antimafia e Romës, ndërsa për momentin kjo pistë mbetet një hipotezë që duhet verifikuar. Atentati duket se është edhe një mesazh për gazetarët investigativë italianë që kanë hetuar mbi aktivitetet e Artur Shehut dhe klanit të tij.
