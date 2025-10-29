Fitorja e parë por e bujshme e Flamurtarit. Mund Vllazninë kryesuese në Vlorë

Pas javësh zhgënjimesh dhe mungese rezultatesh, Flamurtari më në fund ka arritur të thyejë mallkimin e këtij sezoni, duke marrë fitoren e parë në Superiore, pikërisht në javën e fundit të fazës së parë, përballë Vllaznisë, në stadiumin “Flamurtari”.
Një ndeshje e luftuar deri në fund, që solli edhe suksesin e parë të trajnerit italian, Francesco Moriero, në pankinën vlonjate.
Që në minutat e para, vendasit kërkuan golin me ngulm.
Në minutën e 7-të, Trashi u fut në zonë nga krahu i majtë dhe u rrëzua pas një kontakti me portierin, por arbitri Lataj nuk e pa të arsyeshme të akordonte penallti, pavarësisht protestave të ashpra nga pankina kuqezi.
Në pjesën e dytë, Flamurtari shtoi presionin dhe nisi të krijonte raste të pastra për gol.
Në minutën e 52-të, Bolzan pati një mundësi të artë, por gjuajtja e tij u ndal nga portieri Pohls.
Vetëm dy minuta më vonë, Trashi dërgoi një kros të shkëlqyer në zonë për Diavaran, i cili gjuajti me kokë, por sërish Pohls u shfaq në lartësinë e duhur me një pritje fantastike.
Kulmi i ndeshjes erdhi në minutën e 73-të, kur pas një aksioni të rrjedhshëm, Bolzan e dërgoi topin në rrjetë, por arbitri anuloi golin dhe akordoi penallti për një prekje të topit me dorë nga Gurishta.
Tri minuta më vonë, në minutën e 76-të, Marku u tregua i saktë nga pika e bardhë dhe shënoi golin e vetëm të takimit, që i dha fitoren e shumëpritur skuadrës vlonjate.
Një sukses me shumë vlera për Flamurtarin e Moriero-s, që më në fund merr frymë pas një fillimi sezoni të vështirë dhe rigjen besimin për vazhdimësin e kampionatit.
Atmosfera në stadium ishte elektrizuese, ndërsa tifozët vlonjatë e festuan këtë fitore si një rilindje të vërtetë për ekipin e zemrës së tyre.
