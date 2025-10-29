Skandali për testin e gjinisë në Shqipëri, nëna e volejbollistes Nayara reagon: Është vajzë, mjaft e traumatizuat

29 Tetor 2025
SHQIPËRI – Çështja e volejbollistes Nayara ka nxitur debat të madh publik dhe mediatik në Shqipëri pas një testi kontrovers për gjininë. Sportistja është përballur me izolim dhe presion, ndërsa mbështetet vetëm nga psikologia e klubit dhe bashkëlojtarët e saj.
Ndonëse ndodhet mijëra kilometra larg, nëna e Nayarës, Claudia Goulart, ka kontaktuar media shqiptare për të kërkuar ndihmë dhe për të denoncuar situatën. “Ajo është një vajzë që e do e gjithë familja dhe kjo që po ndodh është e pafalshme. Uroj që drejtësia të veprojë dhe të ndëshkohen ata që po e bëjnë të vuajë,” shprehet Goulart, duke kërkuar edhe mbështetje ligjore për vajzën e saj.
Në intervistën e saj, Claudia tregon se Nayara është diskriminuar dhe izoluar në Tiranë, duke përjetuar një situatë të vështirë psikologjike dhe emocionale. Ajo shprehet se dëshiron që përgjegjësit të mbajnë përgjegjësi për traumën e shkaktuar, ndërsa sportistja vazhdon të marrë kujdesin e psikologes dhe mbështetjen e shoqeve të ekipit.
“Nayara është femër dhe më vjen shumë keq për atë që po ndodh. Ajo është rritur duke përjetuar trauma familjare dhe tani po i shtohet edhe kjo situatë e vështirë mediatike. Dua që drejtësia të ndërhyjë dhe vajza të kompensohet për dëmin moral,” shton Claudia Goulart.
Ky skandal ka ndezur diskutime jo vetëm mbi sportin, por edhe mbi respektimin e të drejtave të individit dhe etikën në trajtimin e sportistëve të rinj në Shqipëri, duke rikthyer vëmendjen tek mbrojtja e privatësisë dhe mbështetja emocionale për të rinjtë në situata të ndjeshme.
