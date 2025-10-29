Masakër e paimagjinueshme në Sudan, paramilitarët vrasin qindra pacientë në spital dhe marrin peng mjekët

Sudan, 29 tetor 2025 – Një skenë makabre është zbuluar në El Fasher, në Darfurin e Veriut, ku forcat paraushtarake të RSF kanë shndërruar spitalin e fundit funksional të qytetit në një “thertore njerëzore”, duke ekzekutuar qindra pacientë dhe familjarë të tyre, si dhe duke marrë peng punonjës shëndetësorë. Zyrtarë ndërkombëtarë dhe organizata humanitare dënojnë masakrën, ndërsa raportet tregojnë për sulme të vazhdueshme dhe vrasje masive pasi qyteti ra nën kontrollin e paramilitarëve.
Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmoi se 460 pacientë dhe shoqërues u vranë brenda Spitalit të Maternitetit Saudit në El Fasher nga Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF), që sulmuan ndërtesën pasi morën kontrollin e qytetit. Pamjet e publikuara në rrjete sociale tregojnë trupat e viktimave të shpërndarë nëpër pavijone dhe një pacient të plagosur të ekzekutuar nga afër.
Rrjeti i Mjekëve të Sudanit e përshkroi ngjarjen si vrasje me gjakftohtësi të çdo personi të gjetur brenda spitalit, përfshirë pacientë, të afërm dhe staf. Gjashtë punonjës shëndetësorë, mes tyre katër mjekë, një farmacist dhe një infermiere, u rrëmbyen, ndërsa raportohet se RSF ka kërkuar shpërblim prej 100 milionë paundësh sudanezë për secilin prej tyre.
El Fasher, fortesa e fundit e forcave qeveritare në Darfurin e Veriut, ishte nën rrethim për gati 18 muaj përpara se të binte më herët këtë javë. Sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, mbi 2,000 persona dyshohet të jenë vrarë pas marrjes së qytetit. Një raport i Laboratorit të Kërkimeve Humanitare të Universitetit Yale thekson se masakrat kanë vazhduar edhe pas marrjes së plotë të kontrollit nga RSF.
