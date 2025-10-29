Arrestohet shqiptari në Gjermani, akuzohet për grabitjen e autobusit me bashkëatdhetarë në Bavari

Bavari, 29 tetor 2025 – Autoritetet gjermane kanë arrestuar një 30-vjeçar shqiptar, i dyshuar si një nga autorët e grabitjes së një autobusi me udhëtarë shqiptarë në Bavarinë e Poshtme. Ngjarja ndodhi pasi tre persona përdorën shenja të ngjashme me ato policore për të ndalur autobusin dhe më pas hynë brenda, duke marrë para dhe dokumentet e shoferit përpara se të largoheshin me automjet.
I arrestuari rezulton të ketë qenë më parë i dënuar për vepra të tjera penale, ndërsa policia gjermane po vijon hetimet për identifikimin dhe kapjen e dy bashkëpunëtorëve të tjerë të përfshirë në grabitje.
