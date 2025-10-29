Shqiptari në Britani dënohet me 6 vite burg, pretendoi se ishte babai i 8 fëmijëve për shtetësi

LONDËR, 29 tetor 2025 — Një shtetas shqiptar është dënuar me 6 vite burg në Mbretërinë e Bashkuar, pasi u zbulua se kishte mashtruar autoritetet duke pretenduar se ishte babai i tetë fëmijëve për të përfituar dokumentet e shtetësisë.
Sipas hetimeve të autoriteteve britanike, burri kishte paraqitur deklarime të rreme prindërie, një praktikë e cila është përdorur rrallë por konsiderohet një nga skemat më të sofistikuara të mashtrimit për imigracion.
Gjykata tha se provat ishin të pakundërshtueshme dhe se dënimi kishte si qëllim të dërgonte një mesazh kundër abuzimit me sistemin e imigracionit. Autoritetet theksuan se hetimet për raste të ngjashme do të vijojnë.
