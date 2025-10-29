Kina është e gatshme të punojë me SHBA-të për të arritur rezultate pozitive, thotë MPJ

Gjatë takimit të ardhshëm midis Presidentit të Kinës Xi Jinping dhe Presidentit të SHBA-së Donald Trump, dy krerët e shteteve do të kenë komunikim të thelluar mbi çështjet strategjike dhe afatgjata që kanë të bëjnë me marrëdhëniet kino-amerikane, si dhe mbi çështjet kryesore me interes të përbashkët, tha të mërkurën një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës.
Zëdhënësi Guo Jiakun i bëri këto komente në një konferencë të rregullt për shtyp kur u pyet për një pyetje të lidhur me këtë çështje.
Diplomacia e krerëve të shteteve luan një rol udhëheqës strategjik të pazëvendësueshëm në marrëdhëniet kino-amerikane, vuri në dukje zëdhënësi Guo.
Kina është e gatshme të punojë me palën amerikane për të siguruar që takimi të prodhojë rezultate pozitive, të ofrojë udhëzime të reja për zhvillimin e shëndetshëm dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve Kinë-SHBA dhe për të injektuar një impuls të ri në lidhjet dypalëshe, shtoi ai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd