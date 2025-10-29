Tragjedi në Itali: Punëtori shqiptar humb jetën pasi u godit nga rryma elektrike në vendin e punës

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në mëngjesin e sotëm në provincën e Leçes, në Itali, ku një punëtor shqiptar humbi jetën tragjikisht gjatë orarit të punës.
Viktima është identifikuar si Limos Allushaj, 67 vjeç, i cili u godit fatalisht nga rryma elektrike ndërsa punonte me një mikser çimentoje në një kantier ndërtimi në zonën Via Vecchia Frigole. Sipas hetimeve paraprake, krahu i makinerisë ka prekur linjat e tensionit të lartë, duke shkaktuar menjëherë goditjen elektrike që i mori jetën.
Ngjarja ka tronditur komunitetin shqiptar në Itali, ku Allushaj njihej si një punëtor me përvojë në ndërtim. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të ekipit të emergjencës, 67-vjeçari ka ndërruar jetë në vend.
Policia italiane dhe inspektorati i punës kanë nisur hetimet për të përcaktuar nëse janë respektuar rregullat e sigurisë në kantier dhe nëse ka pasur mungesë mbikëqyrjeje teknike. Autoritetet po punojnë gjithashtu për të kontaktuar familjarët e viktimës në Shqipëri.
