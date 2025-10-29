Zbardhen e-mailet kërcënuese që i mbërrijnë qytetarëve në telefon në emër të Drejtorit Ilir Proda!

Është zbardhur email me mesazhe kërcënuese që i dërgoheshin qytetarëve në emër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ilir Proda.
Në mesazhin dërguar qytetarëve, me adresën falso që iu hap Ilir Prodës, shkruhet se në hapësirën e tyre kibernetike janë gjetur disa krime kibernetike dhe vepra të paligjshme penale të drogës.
“Disa agjenci kombëtare dhe ndërkombëtare të zbatimit të krimit kibernetik kanë identifikuar aktivitetet tuaja të paligjshme në internet, të tilla Pornografia me fëmijë. Homoseksualiteti. Pornografia në internet. Ekzibicionizmi. Seksi komercial. Trafikimi i drogës”, shkruhet në e-mail.
Qytetarëve u jepet 24 orë kohë për t’u paraqitur në selinë e policisë, departamentin e krimit kibernetik ose për të dërguar një email të menjëhershëm pasues, në të kundërt ndaj tyre do të bëhej një arrestim i menjëhershëm.
Me kërkesë të Drejtorit të Policisë Shtetërore të Shqipërisë, Ilir Proda, dhe Autoritetit të Sigurisë Kibernetike të Shqipërisë, po ju kontaktojmë në lidhje me disa krime kibernetike dhe vepra të paligjshme penale të drogës të gjetura brenda hapësirës suaj kibernetike.
Disa agjenci kombëtare dhe ndërkombëtare të zbatimit të krimit kibernetik kanë identifikuar aktivitetet tuaja të paligjshme në internet, të tilla
Lufta kundër krimit kibernetik udhëhiqet nga agjenci të ndryshme të zbatimit të ligjit, duke përfshirë Byronë Federale të Hetimit (FBI), Policinë Kombëtare të Krimit Kibernetik dhe Organizatën Ndërkombëtare të Policisë Kriminale (INTERPOL).
Shënim: Keni 24 orë kohë për t’u paraqitur në selinë e policisë, departamentin e krimit kibernetik ose për të dërguar një email të menjëhershëm pasues, përndryshe do të bëhet një arrestim i menjëhershëm.
Policia e Shtetit të Shqipërisë
Bulevardi Bajram Curri, Tiranë.
