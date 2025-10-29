Policia konfiskon 13 pasuri të paluajtshme me sipërfaqe 83 497 m² nga veprimtari kriminale

Lezhë, 29 Tetor 2025 – Autoritetet e policisë së Lezhës kanë finalizuar operacionin e koduar “Harta”, duke konfiskuar 13 pasuri të paluajtshme me sipërfaqe totale 83 497 m² në zonat Ranë e Hedhun, Ishull Lezhë, Tale dhe Vain. Pasuritë, që përfshijnë tokë bregdetare, arë dhe pemëtore, janë përfituar nga veprimtari kriminale, sipas vendimit të Gjykatës së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda (GJKKO).
Ky konfiskim vjen në vijim të operacioneve për gjurmimin e aseteve me burime të kundërligjshme. Më 22 tetor, policia kishte sekuestruar shtatë pasuri të tjera në bregun e lumit Drin dhe Ishull Shëngjin, me sipërfaqe totale 15 028 m². Në total, gjatë një jave, në qarkun Lezhë janë konfiskuar 20 pasuri me sipërfaqe rreth 98 525 m².
Konfiskimet u kryen nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare të DVP Lezhë, në bashkëpunim me Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, në bazë të vendimeve të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, duke siguruar që pasuritë e fituara nga aktivitete kriminale të kalojnë nën administrim shtetëror.
Ky veprim është pjesë e strategjisë së vazhdueshme për goditjen e pasurive të paligjshme dhe për forcimin e sundimit të ligjit në qarkun Lezhë.
