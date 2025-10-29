FORBES: Cristiano Ronaldo lider, ja 10 sportistët më të paguar në botë për vitin 2025

29 Tetor 2025 – Sport
Sipas Forbes, Cristiano Ronaldo është për vitin e tretë radhazi dhe të 5-tin në total, sportisti më i paguar në botë. Edhe pse 40-vjeç, ylli portugez i futbollit ka arritur fitime të jashtëzakonshme, duke siguruar rreth 275 milionë dollarë gjatë 12 muajve të fundit, përfshirë pagën te Al-Nassr dhe fitimet nga aktivitetet jashtë fushës.
Në vendin e dytë renditet basketbollisti i Golden State Warriors, Stephen Curry, me 156 milionë dollarë. Lista e 10 sportistëve më të paguar për vitin 2025 përfshin emra nga futbolli, basketbolli, boksin dhe bejsbollin, me të ardhura totale prej 1.4 miliardë dollarësh – shuma më e madhe që nga viti 1990, kur Forbes filloi të rendiste atletët.
Top 10 sportistët më të paguar në botë (2025):
Cristiano Ronaldo – 275 mln $
Stephen Curry – 156 mln $
Tyson Fury – 146 mln $
Dak Prescott – 137 mln $
Lionel Messi – 135 mln $
LeBron James – 133.8 mln $
Juan Soto – 114 mln $
Karim Benzema – 104 mln $
Shohei Ohtani – 102.5 mln $
Kevin Durant – 101.4 mln $
Ky vit shënon një moment historik, pasi çdo sportist në top 10 ka fituar mbi 100 milionë dollarë.
