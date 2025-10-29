Rrëzohet kërkesa e opozitës për shkarkimin e Peleshit

TIRANË- Këshilli i Legjislacionit ka rrëzuar ditën e sotme kërkesën e Opozitës për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi. Bëhet me dije se gjatë mbledhjes së sotme, Këshilli ka vendosur se sipas raportit, Peleshi nuk ka kryer asnjë shkelje. Ndërkohë që theksohet se është e kundërta, ka respektuar Kushtetutën e vendit dhe Rregulloren e Kuvendit
“Sipas raportit të dakordësuar nga shumica, kërkesa e depozitar nuk plotëson kushtin substancial. Pasi jo vetëm nuk ka shkelje kushtetuese, por nuk provohet asnjë shkelje edhe të Rregullores së Kuvendit”, thuhet në vendim
