Rrëzohet kërkesa e opozitës për shkarkimin e Peleshit
Transmetuar më 29-10-2025, 12:14

TIRANË- Këshilli i Legjislacionit ka rrëzuar ditën e sotme kërkesën e Opozitës për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi. Bëhet me dije se gjatë mbledhjes së sotme, Këshilli ka vendosur se sipas raportit, Peleshi nuk ka kryer asnjë shkelje. Ndërkohë që theksohet se është e kundërta, ka respektuar Kushtetutën e vendit dhe Rregulloren e Kuvendit

“Sipas raportit të dakordësuar nga shumica, kërkesa e depozitar nuk plotëson kushtin substancial. Pasi jo vetëm nuk ka shkelje kushtetuese, por nuk provohet asnjë shkelje edhe të Rregullores së Kuvendit”, thuhet në vendim

