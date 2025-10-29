I mori jetën babait, djali rrëfen para policisë: Po haja bukë, ai s’më linte rehat

DURRËS – Një ngjarje e rëndë familjare ka tronditur qytetin bregdetar ditën e djeshme, ku një 32-vjeçar ka vrarë babain e tij në banesë, në fshatin Shkallnur.
Autori i dyshuar, Marjan Kodheli, ka dhënë dëshminë e parë para policisë, ku ka rrëfyer se ngjarja ndodhi gjatë drekës, pas një debati të çastit me të atin, Pjetër Kodheli, 69 vjeç.
“Kemi pasur debate të vazhdueshme që prej kthimit tim nga jashtë. Nuk e di si ndodhi, por patëm sherr dhe situata doli jashtë kontrollit,” – mësohet të ketë deklaruar i riu.
Sipas burimeve policore, i riu ishte kthyer nga Greqia rreth gjashtë muaj më parë, ndërsa më herët kishte jetuar në Francë për disa vite.
Autori është arrestuar menjëherë pas ngjarjes dhe ndodhet në paraburgim, ndërsa prokuroria po heton motivet e plota të konfliktit.
