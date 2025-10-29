Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tentuan ta eliminojnë me shpërthim në makinë në Shkodër, flet Enea Busukja: “Nuk kam konflikte me askënd”
Transmetuar më 29-10-2025, 10:05

SHKODËR – Enea Busukja, punonjës i administratës tatimore, ka dhënë dëshminë e tij pas atentatit që ndodhi një ditë më parë në lagjen “Ndoc Mazi”, ku automjeti i tij shpërtheu nga një sasi tritoli.

38-vjeçari ka deklaruar para policisë se nuk ka konflikte me askënd dhe nuk dyshon për asnjë person që mund të ketë lidhje me ngjarjen.

“Nuk kam konflikte me persona të tjerë dhe nuk kam asnjë dyshim se nga mund t’i ketë ardhur kjo ngjarje”, – mësohet të ketë thënë Busukja në dëshminë e tij.

Nga shpërthimi, Busukja ka mbetur i plagosur, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spitalin e Shkodrës.

Policia ka shoqëruar disa persona për t’i marrë në pyetje dhe po vijon hetimet për identifikimin e autorëve që vendosën lëndën shpërthyese në automjet.

