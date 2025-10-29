Gjykata franceze dënon 10 persona për ngacmim ndaj Zonjës së Parë, Brigitte Macron

PARIS – Gjykata Penale e Parisit ka dënuar tetë burra dhe dy gra me burgim me kusht nga tre deri në dymbëdhjetë muaj dhe gjobë deri në 8,000 euro, për shkak të ngacmimit dhe shpifjeve online ndaj Zonjës së Parë të Francës, Brigitte Macron.
Vendimi i gjykatës vjen pas një vale lajmesh të rreme që u përhapën në internet, ku vihej në pikëpyetje identiteti dhe gjinia e bashkëshortes së presidentit francez, Emmanuel Macron.
Në seancën gjyqësore ishte e pranishme edhe vajza e Brigitte Macron, avokatja Tiffin Ozier, e cila dënoi publikisht “urrejtjen sistematike” ndaj nënës së saj dhe ndikimin që kjo ka pasur në familje, sidomos tek nipërit e mbesat e Zonjës së Parë.
Të dënuarit janë persona nga profesione të ndryshme – përfshirë reklamues, mësues, zyrtarë lokalë e artistë – të moshës 41 deri në 60 vjeç. Ndër më të penalizuarit ishte një përdoruese e rrjeteve sociale me pseudonimin “Zoé Sagan”, e cila kishte bërë publikime fyese ndaj çiftit presidencial.
Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara pritet të zhvillohet një tjetër proces gjyqësor, i ngritur nga çifti Macron kundër një podkasteri të ekstremit të djathtë, autor i serisë “Becoming Brigitte”, që ndihmoi në përhapjen e lajmeve të rreme.
