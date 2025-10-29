Aksidentoi me makinë një të moshuar që humbi jetën telashe të mëdha për portierin e Interit

ITALI – Tragjedia ndodhi këtë mëngjes në Fenegrò, në provincën e Comos. Rreth orës 9:40 të mëngjesit, një burrë 81-vjeçar, i cili po udhëtonte me një karrocë elektrike me rrota, u godit nga makina me të cilën portieri i dytë i Interit, Josep Martinez, po udhëtonte për në Appiano Gentile.
Impakti ishte shkatërrues dhe, pavarësisht se lojtari u ndal menjëherë për të ofruar ndihmë dhe mbërritjes së menjëhershme të ambulancës dhe karabinierëve, nuk kishte asgjë që mund të bëhej për të moshuarin. Ai u shpall i vdekur në vendngjarje. Martinez po hetohet për vrasje me makinë.
Një rindërtim fillestar i aksidentit zbulon se viktima 81-vjeçare, duke udhëtuar në një karrige me rrota elektrike me katër rrota, kishte dalë nga korsia e biçikletave për të kaluar rrugën pikërisht në momentin kur makina e drejtuar nga Martinez po afrohej.
Një hipotezë është se ai pësoi një sëmundje të papritur. Futbollisti, i padëmtuar, u ndal menjëherë për të ofruar ndihmën e parë, pavarësisht se ishte qartësisht në gjendje shoku.
Rruga u mbyll përkohësisht për të lejuar operacionet e shpëtimit dhe kontrollet rutinë. Oficerët e karabinierëve nga dega e Cantù-së filluan hetimet për të rindërtuar aksidentin. Një furgon ekipi, që mbante anëtarë të tjerë të ekipit, mbërriti gjithashtu në vendngjarje. Automjetet e përfshira në aksidentin tragjik janë sekuestruar.
Kush është Josep Martinez?
Nga akademia e të rinjve të Barcelonës te Interi, nëpërmjet një sezoni të shkëlqyer te Genoa. Në vitin 2022, ai zbarkoi në ligën italiane: Genoa (në Serie B) e nënshkroi atë me huazim me detyrim blerjeje, me kusht që të ngjitej në Serie A, gjë që erdhi menjëherë.
Më 19 gusht 2023, ai debutoi në ligën më të lartë në një humbje në shtëpi ndaj Fiorentinës. Gjatë gjithë sezonit, ai konsolidoi rolin e tij si titullar i rregullt, duke mbajtur tetë porta të paprekura .
Interi e vuri re dhe e bleu atë menjëherë në verën e vitit 2024 për 13.5 milionë euro, një nga marrëveshjet më të shtrenjta për klubin zikaltër në atë dritare transferimi. Ai filloi si zëvendësues i Sommer , por gradualisht arriti të etablohej, pjesërisht falë besimit që i dha trajneri i atëhershëm Simone Inzaghi.
Më 19 dhjetor, ai debutoi në formacionin titullar në ndeshjen e Kupës së Italisë kundër Udineses, të cilën Interi e fitoi 2-0. Në shkurt, ai debutoi në Serie A kundër ish-skuadrës së tij (Genoa), të cilën e mposhtën 1-0.
Këtë vit, renditja e lojtarëve ka mbetur e pandryshuar, por 37 vitet e Sommer dhe disa performanca jo shumë bindëse të portierit zviceran mund të sugjerojnë një përdorim më të madh të spanjollit dhe, ndoshta, një alternim gjithnjë e më të mprehtë me titullarin aktual.
Midis shumë nofkave me të cilat thirrej Martinez, më i përhapuri është ndoshta ‘Pepo’, i shpikur nga një prej shokëve të tij të ekipit gjatë kohës së tij në Las Palmas: një emër i lindur si shaka që më pas u përhap midis të gjithë miqve të Josepit.
