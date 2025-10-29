Dortmundi eliminon Frankfurtin me penallti në 1/8 finale të Kupës së Gjermanisë

GJERMANI – Dy përpjekje, pasi gjuajtja e humbur e Ritsu Doan tronditi Murin e Verdhë të tifozëve të Dortmundit në Frankfurt, Gregor Kobel u shtri për të devijuar gjuajtjen e Farès Chaïbi dhe për të vulosur fatin e një ndeshjeje të pavendosur prej kohësh.
Portieri zviceran luajti një rol vendimtar në kualifikimin e Borussia Dortmund (1-1, 4-2 me penallti) për në 1/8 e finales së Kupës, duke ndaluar vazhdimisht përpjekjet e një skuadre dominuese të Frankfurtit. Edhe pse u mposht në fund të kohës shtesë (115’) nga Jonathan Burkardt, ishte ai që në fund e shpëtoi Dortmundin.
Gjithçka nisi keq, me Frankfurtin që shënoi një gol tërësisht të BVB-së kur ish-lojtari i Dortmundit, Mario Götze, ia kaloi topin Ansgar Knauff (1-0, min. 7).
Megjithatë, verdhëzinjtë barazuan pas një pushimi me anë të Julian Brandt (1-1, min. 48). Goli u pranua, pavarësisht se Maximilian Beier dukej se ishte në një pozicion të parreegullt në fillim të aksionit. Të kualifikuarit e tjerë
Ndërkohë, Hamburg SV fitoi në Heidenheim (1-0), dhe Holstein Kiel surprizoi Wolfsburgun (1-0). Hertha Berlin gjithashtu siguroi një vend në 1/8 e finales me një fitore të rehatshme kundër SV Elversberg (3-0), e treta në Bundesligën e 2-të, veçanërisht me një gol nga francezi Mickaël Cuisance.
Më vonë në mbrëmje, RB Leipzig mundi lehtësisht Energie Cottbus (4-1). Borussia M’Gladbach siguroi gjithashtu një fitore 3-1 kundër Karlsruhe. Nga ana tjetër, klubi i divizionit të dytë Bochum surprizoi Augsburgun (1-0).
Sankt Pauli gjithashtu u rikthye në disavantazh me një fitore me penallti (8-7) kundër Hoffenheim, pasi barazoi në fund të kohës shtesë me anë të ish-lojtarit të Brest, Mathias Pereira Lage (2-2, min. 120+2).
