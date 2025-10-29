Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dortmundi eliminon Frankfurtin me penallti në 1/8 finale të Kupës së Gjermanisë
Transmetuar më 29-10-2025, 09:21

GJERMANI – Dy përpjekje, pasi gjuajtja e humbur e Ritsu Doan tronditi Murin e Verdhë të tifozëve të Dortmundit në Frankfurt, Gregor Kobel u shtri për të devijuar gjuajtjen e Farès Chaïbi dhe për të vulosur fatin e një ndeshjeje të pavendosur prej kohësh.

Portieri zviceran luajti një rol vendimtar në kualifikimin e Borussia Dortmund (1-1, 4-2 me penallti) për në 1/8 e finales së Kupës, duke ndaluar vazhdimisht përpjekjet e një skuadre dominuese të Frankfurtit. Edhe pse u mposht në fund të kohës shtesë (115’) nga Jonathan Burkardt, ishte ai që në fund e shpëtoi Dortmundin.

Gjithçka nisi keq, me Frankfurtin që shënoi një gol tërësisht të BVB-së kur ish-lojtari i Dortmundit, Mario Götze, ia kaloi topin Ansgar Knauff (1-0, min. 7).

Megjithatë, verdhëzinjtë barazuan pas një pushimi me anë të Julian Brandt (1-1, min. 48). Goli u pranua, pavarësisht se Maximilian Beier dukej se ishte në një pozicion të parreegullt në fillim të aksionit. Të kualifikuarit e tjerë

Ndërkohë, Hamburg SV fitoi në Heidenheim (1-0), dhe Holstein Kiel surprizoi Wolfsburgun (1-0). Hertha Berlin gjithashtu siguroi një vend në 1/8 e finales me një fitore të rehatshme kundër SV Elversberg (3-0), e treta në Bundesligën e 2-të, veçanërisht me një gol nga francezi Mickaël Cuisance.

Më vonë në mbrëmje, RB Leipzig mundi lehtësisht Energie Cottbus (4-1). Borussia M’Gladbach siguroi gjithashtu një fitore 3-1 kundër Karlsruhe. Nga ana tjetër, klubi i divizionit të dytë Bochum surprizoi Augsburgun (1-0).

Sankt Pauli gjithashtu u rikthye në disavantazh me një fitore me penallti (8-7) kundër Hoffenheim, pasi barazoi në fund të kohës shtesë me anë të ish-lojtarit të Brest, Mathias Pereira Lage (2-2, min. 120+2).

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...