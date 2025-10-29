Vrasja te Komuna e Parisit, i dyshuari ishte me dosje penale, policia jep detaje të reja

Tiranë – Akuzohet se vrau me mjet prerës (thikë), kuzhinierin Indrit Ismaillari, në ambientet e lokalit në Komunën e Parisit, ku punonin të dy, arrestohet në flagrancë autori i dyshuar, i cili u kap nga shërbimet e Policisë, pak pas krimit.
I arrestuari, rezulton të jetë i dënuar më parë për posedim të armëve të ftohta.
Sakaq është gjetur dhe sekuestruar mjeti prerës (thikë), me të cilin dyshohet se u krye krimi.
Policia e Tiranës doli me një komunikatë sot ku foli në vijim të veprimeve procedurale të kryera në lidhje me ngjarjen e ndodhur pasditen e djeshme, në Komunën e Parisit, ku Filip Shehu dyshohet se vrau me mjet prerës (thikë), Indrit Ismaillari, 36 vjeç.
Policia tha se krimi erdhi gjatë një konflikti për motive të dobëta, në ambientet e lokalit ku punonin të dy.
Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve ndaj Personit, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit e Policisë Nr. 2 dhe me shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, kryen arrestimin në flagrancë të shtetasit Filip Shehu, 41 vjeç, për veprat penale “Vrasja me dashje” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.
Gjithashtu, gjetën dhe sekuestruan me cilësinë e provës materiale, mjetin prerës (thikë), me të cilin dyshohet se Filip Shehu kreu vrasjen.
Nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se autori i dyshuar i vrasjes, Filip Shehu, i cili u kap pak pas krimit, ishte i dënuar më parë, për veprën penale “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme. /noa.al
