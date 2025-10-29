Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 29 tetor 2025

Lexo parashikimin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar si ndikon kjo e mërkurë në dashuri, punë, fat dhe shëndet.
Disa shenja nisin një periudhë të re rikuperimi, ndërsa të tjerat përballen me vendime që mund të ndryshojnë ritmin e javës.
Dashi
Lajmi i mirë i ditës është hyrja e Merkurit në një shenjë mike, që sjell mundësi të reja dhe energji pozitive. Profesionistët e lirë mund të zgjerojnë kontaktet me qytete të tjera dhe të rikuperojnë terrenin në projekte që kishin ngecur. Edhe pse me Jupiterin kundër, çdo gjë kërkon ende durim dhe rregullime. Megjithatë, idetë dhe frymëzimet nuk do të mungojnë. Në dashuri ke dëshirë për njohje të reja dhe për të rifituar pasionin. Merkuri është aleati yt në komunikim, prandaj mos ki frikë të flasësh hapur dhe të kërkosh atë që do.
—
Demi
Po kalon një periudhë të lodhshme, si mendërisht ashtu edhe emocionalisht, por lajmi i mirë është se Merkuri nuk është më kundër teje. Pas një tetori të vështirë financiarisht, nëntori sjell më shumë qartësi dhe stabilitet. Kjo ditë mund të jetë e ngarkuar për shkak të mendimeve dhe përgjegjësive, por energjia e brendshme fillon të rikthehet. Mos u nxit, shko me hapa të sigurt dhe mos i lejo pasiguritë të të ndalojnë. Gjërat po fillojnë të marrin formë më të qëndrueshme.
—
Binjakët
Sot mund të përballesh me ndonjë tension të vogël, sidomos për shkak të detyrimeve praktike dhe financiare. Kalimi i Merkurit të fton të rishikosh llogaritë dhe të organizosh më mirë shpenzimet. Në punë mund të ketë ngarkesë, por edhe mundësi të reja bashkëpunimi. Në dashuri, situata është interesante, por mos e lejo ndonjë keqkuptim të vjetër të rikthehet. Ruaj qetësinë dhe zgjidh çdo çështje me durim e komunikim të sinqertë.
—
Gaforrja
Një ditë me energji të mirë dhe forcë për të vepruar. Fjalët e tua sot kanë peshë dhe ndikim, prandaj zgjidhi me kujdes. Ke kaluar ditë me lodhje e tension, por tani rifiton grintën dhe qartësinë. Nëntori do të jetë një muaj me shumë zhvillime pozitive dhe me Diellin në krah. Për profesionistët e lirë parashikohen lajme të mira dhe mundësi për zgjidhje që prisnin prej kohësh. Në dashuri, nga data 6 nëntor, fillon një periudhë e re për afërsinë dhe pasionin.
—
Luani
Hëna në pozicion disonant mund të sjellë pak lodhje fizike, por kjo nuk zbeh sukseset e tua. Ke fituar mbi kundërshtarë dhe ke arritur objektiva të rëndësishme. Megjithatë, trupi kërkon pushim dhe kujdes. Mos e detyro veten përtej limiteve. Merkuri nuk është më kundër, prandaj fillon një fazë e qetë dhe me më shumë mundësi për t’u rikuperuar. Fokusoju më shumë mirëqenies, gjumit dhe ushqimit të shëndetshëm — forma e mirë fizike do të rikthejë menjëherë edhe motivimin tënd natyror.
—
Virgjëresha
Pas javësh tensioni, më në fund mund të marrësh frymë më lirshëm. Ke arritur të mbrohesh nga “stuhitë” emocionale, por racionaliteti i tepruar të ka lodhur. Tani është koha të gjesh balancën mes mendjes dhe ndjenjave. Kjo ditë është e përshtatshme për pushim, reflektim dhe kujdes ndaj vetes. Në punë mund të ketë kontakte të reja apo ide që do të zhvillohen më tej në vitin e ardhshëm. Mëso të ndash barrën me të tjerët: jo çdo gjë duhet ta mbash mbi shpatulla vetëm.
—
Peshorja
Është momenti për ndryshime që lidhen jo vetëm me punën, por edhe me dashurinë. Venusi është ende në anën tënde deri në fillim të nëntorit dhe ndihmon të forcosh një lidhje ekzistuese apo të krijosh një të re. Mos ki frikë të tregosh veten, sepse Venusi sjell edhe sukses personal dhe karizëm. Nëse të jepet një mundësi, kapu pas saj me entuziazëm. Sot je në formë për të rrezatuar dhe për të tërhequr njerëz të rinj në jetën tënde — dashuria dhe puna ecin paralelisht në drejtim pozitiv.
—
Akrepi
Dita është pak e lodhshme, por mbetet pjesë e një faze shumë pozitive për ty. Sa herë mbyllet një rrugë, menjëherë hapet një tjetër, dhe deri në pranverën e ardhshme do të jesh nën ndikimin e yjeve që të mbrojnë dhe të japin forcë. Suksesi varet nga përgatitja dhe vendosmëria jote. Në dashuri, nëntori sjell emocione të reja dhe ringjallje të ndjenjave. Sot mund të ndihesh pak i shpërqendruar ose i lodhur, por është vetëm kalimtare — energjia jote e vërtetë po grumbullohet për hapa të mëdhenj që vijnë.
—
Shigjetari
Po rikuperon shpejt terrenin e humbur. Energjia, optimizmi dhe dëshira për të vepruar janë kthyer fuqishëm. Merkuri hyn në shenjën tënde dhe favorizon kontaktet, komunikimin, takimet dhe marrëveshjet. Në punë priten lajme të mira dhe përgjigje konkrete deri në mesin e nëntorit. Në dashuri, je më i hapur dhe më tërheqës se zakonisht: është koha të shfaqësh pa frikë atë që ndien. Dita të sjell fat, frymëzim dhe njohje që mund të kthehen në mundësi të mëdha.
—
Bricjapi
Energjia e mirë kthehet dhe të vendos sërish në qendër të vëmendjes. Në punë mund të ketë zhvillime që të motivojnë, ndërsa në dashuri kërkohet ende pak durim. Nga java e dytë e nëntorit, situata sentimentale përmirësohet dukshëm. Kjo është periudha ideale për të planifikuar hapa të rinj në karrierë ose për të ndryshuar drejtim nëse nuk je më i kënaqur me të tashmen. Mos harro: suksesi nuk matet vetëm me arritje materiale, por edhe me qetësinë dhe balancën që arrin brenda vetes.
—
Ujori
Edhe pse Hëna sjell pak paqëndrueshmëri, Merkuri tani është në anën tënde dhe hap rrugë të reja. Tre javët e ardhshme do të jenë shumë të rëndësishme për marrëdhënie, punë dhe takime. Pas një tetori të ngarkuar me shpenzime e vonesa, nëntori do të sjellë qartësi dhe përmirësim të situatës financiare. Sot është dita për të qenë fleksibël dhe për të pranuar ndryshimet me mendje të hapur. Mos lejo që lodhja mendore të të kufizojë: një ide e thjeshtë mund të të sjellë një hap përpara drejt suksesit.
—
Peshqit
Një ditë me frymëzim dhe dritë të brendshme. Pas një fundjave të mbushur me emocione të forta, sot kthehet energjia dhe besimi. Yjet janë në anën tënde dhe të ndihmojnë të spikatesh si në dashuri, ashtu edhe në punë. Qielli ndriçon dëshirën për të vepruar dhe për të marrë përgjegjësi të reja. Nëse nuk e shmang skenën, sfidat që jeta të ofron tani mund të kthehen në suksese konkrete. Kjo është dita e duhur për të besuar tek aftësitë e tua dhe për të ndjekur me guxim çdo mundësi që të jepet. /noa.al
