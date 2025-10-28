Vdekja e ish-bashkëshortes së Alban Hoxhës pas lindjes, 11 vite pritje për drejtësi: prokuroria kërkon dënim për dy mjekët

TIRANË, 28 tetor 2025 – Pas më shumë se një dekade nga vdekja tragjike e Doriana Hakës, ish-bashkëshortes së portierit të njohur Alban Hoxha, Prokuroria e Apelit ka shpallur pretencën ndaj dy mjekëve të akuzuar për neglizhencë në trajtimin e saj mjekësor.
Sipas vendimit të shpallur sot, organi i akuzës kërkoi për mjekun gjinekolog Petrit Rexhepi dënimin me 9 muaj burgim. Megjithatë, për shkak të moshës së tij mbi 70 vjeç, u kërkua pezullimi i ekzekutimit të dënimit dhe vënia në shërbim prove për një periudhë prej 18 muajsh. Gjatë kësaj kohe, Rexhepi do të jetë i detyruar të mbajë kontakte me shërbimin e provës dhe të mos kryejë asnjë vepër penale. Prokuroria kërkoi gjithashtu pezullimin e licencës së tij për 5 vite.
Ndërkohë, për mjeken reanimatore Elona Burba u kërkua dënimi me 1 vit burg, si dhe heqja e licencës për një periudhë 5-vjeçare.
Ngjarja daton 11 vite më parë, kur Doriana Haka ndërroi jetë pak orë pasi solli në jetë djalin e saj, në rrethana që familjarët i kanë konsideruar si pasojë e neglizhencës mjekësore. Pas një procesi të zgjatur e të përsëritur disa herë në shkallë të ndryshme të gjyqësorit, më 10 nëntor pritet që dy mjekët të paraqesin argumentet përfundimtare të mbrojtjes, ndërsa familja Haka pret më në fund verdiktin përfundimtar të drejtësisë shqiptare.
