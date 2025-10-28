Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në ‘Lungomare’! I moshuari përplas me mjet dy këmbësore
Transmetuar më 28-10-2025, 18:43

VLORË- Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në zonën e “Lungomare” në Vlorë. Mësohet se një i moshuar, i cili ishte në drejtimin e një mjeti tip, “Fiat Punto”, ka përplasur dy gra këmbësore që po kalonin vizat e bardha.

Si pasojë e përplasjes, njëra prej tyre ka përfunduar me lëndime serioze. Gjithashtu në vendngjarje ka mbërritur një ambulancë, e cila ka dhënë ndihmën e parë dhe ka transportuar të plagosurën në spital. Ndërkohë i moshuari ka ndaluar menjëherë dhe është marrë në pyetje nga policia. Sakaq, policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

