Aksident në ‘Lungomare’! I moshuari përplas me mjet dy këmbësore

VLORË- Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në zonën e “Lungomare” në Vlorë. Mësohet se një i moshuar, i cili ishte në drejtimin e një mjeti tip, “Fiat Punto”, ka përplasur dy gra këmbësore që po kalonin vizat e bardha.
Si pasojë e përplasjes, njëra prej tyre ka përfunduar me lëndime serioze. Gjithashtu në vendngjarje ka mbërritur një ambulancë, e cila ka dhënë ndihmën e parë dhe ka transportuar të plagosurën në spital. Ndërkohë i moshuari ka ndaluar menjëherë dhe është marrë në pyetje nga policia. Sakaq, policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
