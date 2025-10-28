Djali i mori jetën babait në Durrës/ Flasin fqinjtët: Autori kishte pak që ishte kthyer në Shqipëri, viktima jetonte me një grua tjetër

DURRËS- Fqinjët e familjes në Durrës, ku ndodhi ngjarja tragjike kanë deklauar se autori prej pak kohësh ishte kthyer në Shqipëri. Duke folur për mediat, fqinjtët janë shprehur se familja ka qenë e qetë dhe sipas dëshmive të banorëve, viktima jetonte me një grua tjetër në shtëpi.
"Djali ka qenë jashtë. Ne s’kemi qenë në shtëpi. Këta janë nga Mirdita. Ka 6 fëmijë. Ai ka qenë jashtë shtetit, e ëma i kishte vdekur pasi i ra një tjegull në kokë. Po kanë qenë familje e mirë. Po janë jashtë shtetit të gjithë," tha ai.
