Durrës – Në arrati pasi u vra i ati me thikë, kapet pas ndjekjes 25-vjeçari Marjan Kodheli
Transmetuar më 28-10-2025, 16:36

Një ngjarje e rëndë ka tronditur sot qytetin e Durrësit, ku një 25-vjeçar vrau me thikë babanë e tij dhe u largua nga vendi i ngjarjes.

Viktima është identifikuar si Pjetër Kodheli, ndërsa autori i dyshuar i krimit është djali i tij, Marjan Kodheli, 25 vjeç.

Pas dy orësh ndjekjeje intensive, forcat e posaçme “Shqiponja” të Policisë së Durrësit arritën të lokalizonin dhe të arrestonin autorin në lagjen nr. 13 të qytetit. Gjatë kontrollit, policia i sekuestroi edhe mjetin prerës (thikën) e përdorur në krim.

Sipas burimeve hetimore, dyshohet se i riu mund të ketë pasur probleme të shëndetit mendor.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme në lidhje me këtë ngjarje tragjike.

