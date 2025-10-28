Blerje votash për PSD, SPAK-u çon dosjen në gjykatë dhe zbulon si infiltroi agjentët e saj

SPAK dërgon për gjykim dy persona për korrupsion aktiv në zgjedhje në Qarkun Kukës
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka përfunduar hetimet dhe në datën 28 tetor 2025 ka dërguar për gjykim në Gjykatën e Posaçme procedimin penal nr. 83 të vitit 2025, që ngarkon me përgjegjësi penale dy shtetas të dyshuar për korrupsion aktiv gjatë fushatës elektorale të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025 në Qarkun Kukës.
Të pandehurit
Kalosh Peposhi, i akuzuar për veprën penale “Korrupsioni aktiv në zgjedhje”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 328 dhe 25 të Kodit Penal. Ai është hetuar nën masën e sigurisë “arrest në burg”.
Gazmend Peposhi, i akuzuar për të njëjtën vepër penale, “Korrupsioni aktiv në zgjedhje”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 328 dhe 25 të Kodit Penal. Ky shtetas është nën masën e sigurisë “arrest në burg” në mungesë.
Si nisi hetimi
Procedimi penal është regjistruar mbi bazën e materialit referues të Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës, pas dyshimeve se shtetasit e mësipërm janë përfshirë në aktivitete të paligjshme gjatë fushatës zgjedhore për Kuvendin e Shqipërisë.
Rezultatet e hetimit
Nga aktet e administruara gjatë hetimit proaktiv dhe përdorimit të metodave speciale të hetimit – përfshirë përgjime të komunikimeve telefonike, vëzhgime dhe veprime të tjera hetimore – ka rezultuar se Gazmend dhe Kalosh Peposhi janë përfshirë në një veprimtari të organizuar për blerje votash në rrethin e Kukësit.
Hetimi ka provuar se gjatë fushatës zgjedhore, të pandehurit, duke vepruar në bashkëpunim, u kanë premtuar dhe shpërndarë shuma monetare zgjedhësve të Njësisë Administrative Ujmisht, në këmbim të votimit në një mënyrë të caktuar në mbështetje të subjektit politik “Partia Socialdemokrate e Shqipërisë”.
Përfshirja politike dhe qëllimi
Të pandehurit kanë qenë aktivë në fushatën zgjedhore në mbështetje të këtij subjekti politik, duke ofruar para dhe ndihma financiare ndaj zgjedhësve me qëllim ndikimin në mënyrën e votimit të tyre.
SPAK thekson se dosja përmban prova materiale, komunikime të përgjuara dhe vëzhgime të dokumentuara, të cilat konfirmojnë mënyrën e organizuar të veprimit të dy të pandehurve për të ndikuar në rezultatin elektoral në zonën e Kukësit.
Me përfundimin e hetimeve, Prokuroria e Posaçme ka dërguar çështjen për gjykim, duke kërkuar që të dy të pandehurit të përgjigjen për korrupsion aktiv në zgjedhje, një vepër që dëmton integritetin e procesit demokratik dhe besimin e publikut në zgjedhje të lira. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd