Policia jep informacion zyrtar: Djali 25-vjeçar dyshohet se vrau të atin. Ndodhet në kërkim!

Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Durrësit, ku sipas informacioneve zyrtare, shtetasi M. K. (Marjan Kodheli), 25 vjeç, dyshohet se ka vrarë me mjet prerës babanë e tij, P. K., 69 vjeç, në banesën e tyre në fshatin Shkallnur.
Ngjarja ndodhi rreth orës 13:00, ndërsa 25-vjeçari, i cili dyshohet të ketë probleme të shëndetit mendor, është shpallur në kërkim.
Forcat e Policisë së Durrësit kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje, kanë rrethuar zonën dhe po zhvillojnë kontrolle intensive për lokalizimin dhe kapjen e autorit të dyshuar.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave së kësaj ngjarjeje tragjike.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
