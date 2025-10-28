Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ngjarje e rëndë në Durrës, dyshohet se djali vrau të atin me mjet prerës
Transmetuar më 28-10-2025, 14:43

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në zonën e Shkallnurit, në Durrës, ku sipas të dhënave paraprake, dyshohet se një djalë ka goditur me mjet prerës të atin, i cili ka humbur jetën në vendngjarje.

Forcat e Policisë së Durrësit janë nisur menjëherë drejt zonës, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të plota dhe identifikimin e autorit të dyshuar.

Paraprakisht, dyshohet se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti brenda familjes, ndërsa trupi i pajetë i viktimës pritet të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminim.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.

