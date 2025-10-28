Ngjarje e rëndë në Durrës, dyshohet se djali vrau të atin me mjet prerës

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në zonën e Shkallnurit, në Durrës, ku sipas të dhënave paraprake, dyshohet se një djalë ka goditur me mjet prerës të atin, i cili ka humbur jetën në vendngjarje.
Forcat e Policisë së Durrësit janë nisur menjëherë drejt zonës, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të plota dhe identifikimin e autorit të dyshuar.
Paraprakisht, dyshohet se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti brenda familjes, ndërsa trupi i pajetë i viktimës pritet të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminim.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
