I rrëshqiti ngarkesa dhe bllokoi autostradën Tiranë-Elbasan me inerte, pezullim patente dhe gjobë 2 mln lekë për shoferin

Policia e Tiranës ka proceduar penalisht dhe administrativisht një 41-vjeçar nga Kruja, i cili shkaktoi trafik të rënduar në autostradën Tiranë–Elbasan, pasi mjeti i tonazhit të rëndë që drejtonte derdhi inertet në mes të rrugës.
Ngjarja u regjistrua në zonën e Mjull-Bathores, ku drejtuesi i kamionit tip “IVECO”, shtetasi A. N., 41 vjeç, po qarkullonte me ngarkesë të pasiguruar, duke shkaktuar rrëshqitjen e materialeve në rrugë dhe bllokimin e qarkullimit.
Nga verifikimet, rezultoi se mjeti kishte edhe ndryshime ndërtimore dhe funksionale në kundërshtim me normat teknike dhe ligjore.
Në përfundim të veprimeve procedurale, ndaj 41-vjeçarit u nis procedimi penal në gjendje të lirë për veprën “Shkatërrimi i rrugëve”, si dhe u vendosën masa administrative: gjobë 200 000 lekë, pezullim i lejes së drejtimit dhe tërheqje e lejes së qarkullimit.
Policia e Tiranës apelon për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor, veçanërisht nga drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rëndë, për të parandaluar ngjarje të tilla që rrezikojnë sigurinë publike.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
