Atentati ndaj punonjësit të Tatimeve në Shkodër, digjet një mjet në Postribë — dyshohet se i përket autorëve

SHKODËR, 28 TETOR 2025
Detaje të reja janë zbuluar pas atentatit me tritol ndaj inspektorit të Tatimeve, Enea Busukja, që u plagos paraditen e sotme në zonën e “Arrës së Madhe”, në Shkodër. Vetëm pak orë pas shpërthimit, policia ka gjetur të djegur një automjet në fshatin Postribë, që dyshohet se i përket autorëve të ngjarjes.
Sipas burimeve nga grupi hetimor, automjeti është shkrumbuar pothuajse tërësisht, ndërsa po kryhen ekzaminimet për të përcaktuar nëse është përdorur në atentatin ndaj Busukjas. Ndërkohë, në zonë janë ngritur pika kontrolli dhe po verifikohen kamerat e sigurisë për të ndjekur lëvizjet e mundshme të autorëve pas shpërthimit.
Enea Busukja, 38 vjeç, mbeti i plagosur pasi makina e tij shpërtheu në momentin që ndezi motorin. Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spital, ndërsa policia dhe prokuroria po vijojnë hetimet për të zbardhur motivet e sulmit dhe për të identifikuar personat e përfshirë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd